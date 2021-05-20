Пропасть в асфальте: в Киеве 20 жилых домов и три детсада остались без горячей воды (фото, видео)

Асфальт обрушился в пешеходной зоне, а также непосредственно на проезжей части

На Черниговской провалился асфальт. Фото: скрин

В Киеве 20 мая возле станции метро "Черниговская" прорвало трубопровод. На месте аварии провалился асфальт и образовалась большая яма с кипятком. Сайт "Сегодня" решил узнать, что произошло.

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"Возле "Черниговской" появился горячий источник", - пишут в Сети.

На Черниговской прорвало трубопровод. Видео ХК/Telegram

На улице Андрея Малышко, 39, действительно произошло эксплуатационное повреждение трубопровода с утечкой воды на поверхность.

В результате образовался провал асфальта на тротуаре и частично – проезжей части.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируется в течение ближайших суток. На время проведения работ оказание услуги по горячему водоснабжению приостановлено приблизительно 20 жилым домам и трем детским садам", – сообщили "Сегодня" в "Киевтеплоэнерго".

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию более 50 лет назад – в 1967 году.

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Фото: Киев Трафик

Напомним, на сегодня 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены. За последние два года "Киевтеплоэнерго" заменило 270 км изношенных теплосетей на новые, предварительно изолированные.

Ранее мы писали, что в центре Киева прорвало трубу: без воды и света остались медики.

Также во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.