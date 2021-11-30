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"Просто хотел прокатиться": в Киеве пьяный автомойщик угнал Tesla и устроил ДТП

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
30 ноября, 11:46
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За совершенное преступление мужчина может попасть в тюрьму на 12 лет
Автомойщик был пьян - Драгер показал 2.36 промилле.
Автомойщик был пьян - Драгер показал 2.36 промилле. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полиция задержала работника автомойки за угон автомобиля клиента. Он решил прокатиться на Tesla, взяв ключи, которые владелец автомобиля оставил сотрудникам. В результате устроил ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Подробности

Киевлянин на спецлинию 102 сообщил о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. По словам мужчины, когда он вернулся, он не смог найти свое транспортное средство. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульной полиции Киева.

Почти одновременно полицейские получили информацию о ДТП на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль Tesla и мужчину, который был за рулем. Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме – прибор Драгер показал 2.36 промилле.

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Фото: патрульная полиция

Что угрожает похитителю

Сначала правоохранители составили на мужчину административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Когда выяснилось, что авто угнано, следственно-оперативная группа изъяла транспортное средство для проведения необходимых экспертиз. А злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1985 года рождения, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу.

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Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

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