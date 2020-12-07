Пьяная стрельба под Киевом: есть пострадавший

За содеянное мужчине грозит до семи лет тюрьмы

В Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

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Об этом сообщает Нацполиция Киевской области в Facebook.

Возле одного из магазинов неизвестный мужчина стрелял из пистолета.

"Между двумя мужчинами внезапно возник конфликт и словесная перепалка. Тогда 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов в незнакомца. В результате конфликта 31-летний мужчина получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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Злоумышленнику сообщили ему о подозрении по статье – хулиганство. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

За содеянное ему грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

Смотрите сюжет – погиб секретарь избирательной комиссии:

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