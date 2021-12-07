Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Расчленили и сожгли. Под Киевом нашли мертвой пропавшую девушку (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
7 декабря, 18:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Девушка вместе со своим 2-летним сыном поездом приехала в столицу, после чего гостила у своих знакомых

В Киевской области нашли тело 23-летней жительницы Ужгорода, которая пропала 10 дней назад. Она уехала в столицу в гости с сыном и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Закарпатской области в Facebook.

Реклама

C заявлением об исчезновении 23-летней дочери обратилась жительница Хуста. Женщина рассказала, что ее дочь уже более 10 дней не выходит на связь и оставила без присмотра своего маленького ребенка.

"Выяснилось, что 20 ноября девушка вместе со своим 2-летним сыном поездом приехала в столицу, после чего гостила у своих знакомых в Киевской области. По адресу в квартире 25-летнего мужчины оперативники и следователи полиции Закарпатья провели санкционированный судом обыск. В ходе следственного действия он заметно нервничал, представился чужим именем и даже предъявил правоохранителям поддельный паспорт", – говорится в сообщении.

На фото Неля Гелеван
На фото Неля Гелеван / Фото: mukachevo.net

Реклама

Его поведение стало понятно, когда в квартире копы нашли документы 23-летней закарпатки и останки тела человека, которые, вероятно, также принадлежат пропавшей девушке.

Что произошло

Девушка с ребенком действительно гостила у парня. Вместе с ними находилась еще одна их общая знакомая. В ночь с 21 на 22 ноября они вместе употребляли наркотики, а дальше – загадочная смерть закарпатки.

"Во время допроса фигурант признался, что вместе с сообщницей решили избавиться от тела умершей. Используя парики и другие средства маскировки, они приобрели в одном из магазинов уголь и химическое вещество. После этого дождались ночи, завернули умершую в ковер и вывезли в лесную местность, где расчленили и подожгли тело. Останки облили химическим веществом и зарыли", – добавляют в полиции.

Реклама

Избавившись от тела, чтобы максимально скрыть следы, девушка отвезла ребенка умершего в Ужгород и оставила мальчика в квартире, где он и проживал вместе с мамой. С мобильного телефона умершей она написала сообщение отцу ребенка, чтобы тот забрал сына к себе. После этого женщина сразу же покинула пределы страны.

Что им грозит

В настоящее время задержанный подозревается в совершении наркопреступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 1 094 500 гривен.

По выводам специалистов, которые будут проводить экспертные исследования изъятых останков тела и устанавливать причину смерти, будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 463

заболело за неделю в Киeвe

-7%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять