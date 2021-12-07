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Розчленували та спалили. Під Києвом знайшли мертвою зниклу дівчину (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
7 грудня, 18:44
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Дівчина разом зі своїм 2-річним сином поїздом приїхала до столиці, після чого гостювала у своїх знайомих

На Київщині знайшли тіло 23-річної мешканки Ужгорода, яка пропала 10 днів тому. Вона поїхала до столиці у гості із сином і не повернулася.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Закарпатської області. Facebook.

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Із заявою про зникнення 23-річної доньки звернулася мешканка Хуста. Жінка розповіла, що її дочка вже понад 10 днів не виходить на зв'язок і залишила без нагляду свою маленьку дитину.

"З‘ясувалося, що 20 листопада дівчина разом зі своїм 2-річним сином потягом приїхала до столиці, після чого гостювала у своїх знайомих у Київській області. За адресою в квартирі 25-річного чоловіка оперативники та слідчі поліції Закарпаття провели санкціонований судом обшук. Під час слідчої дії він помітно нервував, представився чужим іменем та навіть пред’явив правоохоронцям підроблений паспорт", – йдеться у повідомленні.

На фото Неля Гелеван
На фото Неля Гелеван / Фото: mukachevo.net

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Його поведінка стала зрозумілою, коли у квартирі копи знайшли документи 23-річної закарпатки та залишки тіла людини, які, ймовірно, також належать зниклій дівчині.

Що сталося

Дівчина справді з дитиною гостювала у хлопця. Разом з ними була ще одна їхня спільна знайома. У ніч із 21 на 22 листопада вони разом вживали наркотики, а далі – загадкова смерть закарпатки.

"Під час допиту фігурант зізнався, що разом зі спільницею вирішили позбутися тіла померлої. Використовуючи перуки та інші засоби маскування, вони придбали в одному з магазинів вугілля та хімічну речовину. Після цього дочекалися ночі, загорнули померлу в килим та вивезли в лісову місцевість, де розчленували та підпалили тіло. Залишки облили хімічною речовиною і закопали", – додають у поліції.

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Позбувшись тіла, щоб максимально приховати сліди, дівчина відвезла дитину померлого в Ужгород і залишила хлопчика в квартирі, де він і проживав разом з мамою. З мобільного телефону померлої вона написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе. Після цього жінка одразу ж покинула межі країни.

Що їм загрожує

Наразі затриманий підозрюється у скоєнні наркозлочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 1 094 500 гривень.

За висновками фахівців, які проводитимуть експертні дослідження вилучених залишків тіла та встановлюватимуть причину смерті, вирішуватиметься питання про повідомлення йому про підозру в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

Досудове розслідування у справі продовжується.

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