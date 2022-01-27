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С трехлетним ребенком на руках: в Киеве мать пыталась прыгнуть с 12-го этажа (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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27 января, 13:58
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Сотрудники ГСЧС взломали дверь, чтобы спасти женщину с сыном
32-летняя уроженка Кропивницкого чуть не убила себя и ребенка
32-летняя уроженка Кропивницкого чуть не убила себя и ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мать с трехлетним сыном пыталась спрыгнуть с 12-го этажа многоэтажки. Больше часа полицейские вели с ней переговоры, а в это время спасатели сняли ее с парапета и затащили внутрь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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В полицию обратилась бабушка ребенка.

"С момента поступления вызова я по телефону разговаривал с женщиной, чтобы в это время спасатели успели спуститься с квартиры этажом выше. Я постоянно отвлекал женщину разными вопросами и интересовался, где ее сын, просил не делать летальных шагов, предлагал помощь", – рассказывает временно исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук.

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Сотрудники ГСЧС взломали дверь, женщину обнаружили на балконе.

Мальчика передали врачам, его жизни ничего не угрожает. Он был напугал действиями матери.

Что ей грозит

32-летнюю уроженку Кропивницкого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Сейчас женщине готовят сообщение о подозрении. Ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

"В рамках досудебного расследования задержанной будет назначен ряд медицинских экспертиз, чтобы определить состояние вменяемости в момент совершения преступления. Продолжается досудебное расследование", – добавил Александр Савчук.

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