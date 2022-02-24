Сирены, эвакуация и тревожный чемоданчик: что делать жителям Киева прямо сейчас

Всем тем, кто решил эвакуироваться из Киева рекомендуют не делать этого прямо сейчас, поскольку на выезде из города огромные пробки.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook. "Сегодня" собрали и другие советы для жителей столицы.
Соблюдайте ПДД
"Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Так как вероятность погибнуть на дороге в много раз больше, чем от российского вторжения", – пишет Геращенко.
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Если вы все таки решили ехать и попали в ДТП без жертв и травм, просто обменяйтесь с водителем контактами и не преграждайте путь остальным.
Сообщается, что патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших.
"У полиции сейчас более важные дела, обеспечивать порядок на улицах городов", – говорится в сообщении.
Узнайте где ближайшее бомбоубежище
В случае обширных артобстрелов необходимо укрыться в безопасном месте, лучше всего – в специальном бомбоубежище.
В Киеве находится:
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
Бомбоубежище в вашем районе можно найти с помощью специальной карты КМДА.
Обращайте внимание на сирену, если она работает – значит есть опасность с воздуха.
Тревожный чемоданчик
На случай эвакуации у вас должен быть собран тревожный чемоданчик. В него обязательно нужно положить деньги, документы, а также копии всех важных документов.
Взять нужно и необходимую технику:
- Зарядные устройства для телефонов
- Радиоприемник
- Фонарик
- Сигнальные устройства
- Компас
- Часы
- Мультитул
- Нож
- Мусорные пакеты
- Блокнот
- Карандаш
- Нитки и иголки
- Спички
- Зажигалки
Запаситесь одеждой на несколько дней, тревожной аптечкой и запасом еды на несколько суток. Из продуктов лучше брать непортящиеся консервы и все то, что не требует холодильника.
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