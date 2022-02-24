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Сирены, эвакуация и тревожный чемоданчик: что делать жителям Киева прямо сейчас

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 11:27
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Рассказываем, как действовать жителям столицы и стоит ли сейчас эвакуироваться из Киева
Советы для жителей столицы, которые хотят эвакуироваться
Советы для жителей столицы, которые хотят эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Всем тем, кто решил эвакуироваться из Киева рекомендуют не делать этого прямо сейчас, поскольку на выезде из города огромные пробки.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook. "Сегодня" собрали и другие советы для жителей столицы.

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Соблюдайте ПДД

"Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Так как вероятность погибнуть на дороге в много раз больше, чем от российского вторжения", – пишет Геращенко.

Если вы все таки решили ехать и попали в ДТП без жертв и травм, просто обменяйтесь с водителем контактами и не преграждайте путь остальным.

Сообщается, что патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших.

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"У полиции сейчас более важные дела, обеспечивать порядок на улицах городов", – говорится в сообщении.

Узнайте где ближайшее бомбоубежище

В случае обширных артобстрелов необходимо укрыться в безопасном месте, лучше всего – в специальном бомбоубежище.

В Киеве находится:

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  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

Бомбоубежище в вашем районе можно найти с помощью специальной карты КМДА.

Обращайте внимание на сирену, если она работает – значит есть опасность с воздуха.

Тревожный чемоданчик

На случай эвакуации у вас должен быть собран тревожный чемоданчик. В него обязательно нужно положить деньги, документы, а также копии всех важных документов.

Взять нужно и необходимую технику:

  • Зарядные устройства для телефонов
  • Радиоприемник
  • Фонарик
  • Сигнальные устройства
  • Компас
  • Часы
  • Мультитул
  • Нож
  • Мусорные пакеты
  • Блокнот
  • Карандаш
  • Нитки и иголки
  • Спички
  • Зажигалки

Запаситесь одеждой на несколько дней, тревожной аптечкой и запасом еды на несколько суток. Из продуктов лучше брать непортящиеся консервы и все то, что не требует холодильника.

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