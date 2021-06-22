Українська
$ 27,19
32,29
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

Следил, чтобы обокрасть: в Киеве мужчина напал с ножом на женщину (фото, видео)

22 июня 2021 17:47

Виктория Барановская Виктория Барановская

Злоумышленник следил за жертвой, а когда она зашла в подъезд многоэтажки – совершил разбойное нападение

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина напал на женщину – зашел за ней в подьезд, отобрал две сумки и ударил ножом в живот.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Потерпевшая рассказала, что как раз возвращалась домой, когда заметила, что за ней следит неизвестен. Мужчина догнал ее на лестнице подъезда дома и напал.

Заместитель начальника отдела полиции № 1 Святошинского управления полиции Никита Довгань рассказал, что полицейские установили приметы предполагаемого злоумышленника и передали ориентировку всем нарядам столичной полиции:

"Мы выяснили, что потерпевшая возвращалась домой и заметила, что за ней следит подозрительный человек. Когда она поднималась по лестнице в квартиру, он догнал ее и вырвал из рук две сумки с личными вещами, деньгами и мобильным телефоном. Далее правонарушитель ударил женщину ножом и скрылся. Потерпевшая вышла на улицу и обратилась к прохожим с просьбой о помощи и вызвать наряд полиции. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции

В течение часа правоохранители установили злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение квартирных краж и разбой 29-летний уроженец Херсонщины.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Ранее мы сообщали, что в Одессе задержали членов банды, которые выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений.

Также напомним, в Виннице задержали мужчину, который с пистолетом совершил разбойное нападение на девушку.

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)
Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)Происшествия
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)Происшествия
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)Происшествия
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)Происшествия
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)Происшествия
Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфире
Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфиреПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять