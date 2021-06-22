Следил, чтобы обокрасть: в Киеве мужчина напал с ножом на женщину (фото, видео)

Злоумышленник следил за жертвой, а когда она зашла в подъезд многоэтажки – совершил разбойное нападение

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина напал на женщину – зашел за ней в подьезд, отобрал две сумки и ударил ножом в живот.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Потерпевшая рассказала, что как раз возвращалась домой, когда заметила, что за ней следит неизвестен. Мужчина догнал ее на лестнице подъезда дома и напал.

Заместитель начальника отдела полиции № 1 Святошинского управления полиции Никита Довгань рассказал, что полицейские установили приметы предполагаемого злоумышленника и передали ориентировку всем нарядам столичной полиции:

"Мы выяснили, что потерпевшая возвращалась домой и заметила, что за ней следит подозрительный человек. Когда она поднималась по лестнице в квартиру, он догнал ее и вырвал из рук две сумки с личными вещами, деньгами и мобильным телефоном. Далее правонарушитель ударил женщину ножом и скрылся. Потерпевшая вышла на улицу и обратилась к прохожим с просьбой о помощи и вызвать наряд полиции. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

В течение часа правоохранители установили злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый за совершение квартирных краж и разбой 29-летний уроженец Херсонщины.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

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