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Смертельное ДТП с мотоциклом в Киеве: появились новые подробности и фото

16 сентября, 10:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Об аварии копам сообщили медики

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла на проспекте Любомира Гузара. Следователи уже открыли уголовное производство по данному факту.

Как рассказали в пресс-службе ГУ НП, о случившемся копам сообщили врачи. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного подразделения и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Главного управления полиции в Киеве.

По предварительным данным, мужчина, 1965 года рождения, перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла YAMAHA, который двигался в направлении Кольцевой дороги. В результате ДТП от полученных травм пассажир транспортного средства и мужчина-пешеход погибли на месте, а водитель мотоцикла, 1989 года рождения, умер в карете скорой помощи.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.

ДТП на Гузара в Киеве

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики.

Также напомним, в Хмельницком рейсовый автобус столкнулся с легковушкой.

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Киев авария ДТП полиция погибшие
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