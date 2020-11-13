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Смертельное ДТП в Киеве: авто вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)

13 ноября, 08:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По предварительное информации погиб один человек

В Киеве сегодня утром, 13 ноября, произошло смертельное ДТП напротив "Электронмаш" на Большой Окружной.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"В результате ДТП между двумя автомобилями Hyundai, водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, одна девушка погибла и еще трое человек, двое мужчин и женщина, получили серьезные травмы.

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Информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный водитель устроил двойное ДТП. 37-летний водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции.

Напомним, вчера в Днепровском районе столицы произошла авария – мусоровоз раздавил человека.

Смотрите сюжет – в Киеве скорая помощь столкнулась с иномаркой:

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