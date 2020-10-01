Смертельное ДТП в Киеве: водитель на скорости влетел в опору (фото)

На перекрестке Большой окружной и Гостомельского шоссе произошла авария

В Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в опору.

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Об этом сообщает ДТП Киев в Facebook.

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По информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в состоянии алкогольного опьянения.

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Происшествие произошло на перекрестке Большой окружной и Гостомельского шоссе. Водитель 1989 года рождения погиб на месте.

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Отметим, что Mazda на огромной скорости протаранила опору рекламной конструкции. Кроме того, в салоне автомобиля была обнаружена недопитая бутылка коньяка.

В Запорожской области подросток устроил ДТП – три человека погибли.

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Смотрите видео ДТП в Киеве:

Видео: Kievmap

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