Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: водитель на скорости влетел в опору (фото)

1 октября, 16:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На перекрестке Большой окружной и Гостомельского шоссе произошла авария

В Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в опору.

Реклама

Об этом сообщает ДТП Киев в Facebook.

Читайте также: Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира "вырезали" из авто (фото)

По информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама

Происшествие произошло на перекрестке Большой окружной и Гостомельского шоссе. Водитель 1989 года рождения погиб на месте.

В тренде
В Киеве зацепер погиб под поездом метро

Отметим, что Mazda на огромной скорости протаранила опору рекламной конструкции. Кроме того, в салоне автомобиля была обнаружена недопитая бутылка коньяка.

В Запорожской области подросток устроил ДТП – три человека погибли.

В Дарницком суде Киева прошло подготовительное заседание по делу Лилии Сопельник – тещи кандидата в мэры столицы Сергея Притулы.

Смотрите видео ДТП в Киеве:

Видео: Kievmap
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)
Гибель сотрудницы посольства США: в полиции озвучили версии трагедии (фото)Происшествия
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шее
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шееПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять