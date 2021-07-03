Снес забор и перевернулся. В Киеве пьяный водитель на Mercedes устроил ДТП (фото)

Алкоголь в крови водителя в семь раз превысил допустимую норму – 1,41 промилле

На снимке место происшествия. Фото: пресс-служба Патрульной полиции/Telegram

В Киеве сегодня произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель разбил Mercedes и повредил забор.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

"На улице Мечникова автомобиль снес забор и перевернулся, возможно есть пострадавшие", – такой вызов получили патрульные сегодня утром от очевидцев события.

Фото: Патрульная полиция

Водитель и двое пассажиров травм не получили. У первого патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения.

"Результат освидетельствования 21-летнего водителя – 1,41 промилле, что в 7 раз превышает допустимый уровень", – пишут в пресс-службе.

Фото: Патрульная полиция

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Патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся.

Также напомним, в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности