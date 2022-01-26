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Стрельба из "Сайги" и слезоточивый газ. Подробности конфликта в центре Киева

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 января, 14:57
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Охотничье ружье, из которого стрелял участник конфликта, изъяли правоохранители
Мужчина открыл стрельбу по ошибке в центре города
Мужчина открыл стрельбу по ошибке в центре города / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Киева уточняют, что стрельба произошла возле помещения банка в центре города на улице Владимирской, недалеко от здания СБУ. Как сообщили "Сегодня", по тревоге были подняты бойцы спецподразделения КОРД.

"Представители общественной организации, которые были недовольны финансовой деятельностью данного банка зашли в помещение, где проводится обмен валют. Закрылись внутри. Начали там клеить наклейки и проводить другие действия. Сотрудники банка через тревожную кнопку вызвали охранную фирму, которая обслуживает данное финансовое учреждение", – рассказали нам детали ЧП в полиции Киева.

Прибывшие на место представители охранной фирмы не смогли попасть в помещение. Возле входа начался конфликт.

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Представители общественной организации применили слезоточивый газ к представителям охранной фирмы, началась "толкотня".

"Представитель охранной фирмы достал охотничье ружье "Сайга" и совершил несколько выстрелов вверх. Ружье, кстати, зарегистрировано на имя этого мужчины. Обошлось без жертв, травмы получили только участники конфликта. Полицейские задержали 6 человек, по трое из каждой из сторон конфликта. Их доставили в Шевченковское управление полиции для установления их личностей. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Охотничье ружье "Сайга" изъяли правоохранители, по нему проведут ряд экспертиз, где и как оно применялось членом охранной фирмы.

Что произошло

  • 25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.
  • На место происшествия направили спецподразделение КОРД.
  • Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
  • После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.
  • Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.

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