Стычки в Киеве на Банковой: пострадало семь правоохранителей

Характер травм у всех силовиков разный – все от дымовых шашек и камней

После инцидента митингующие отправились к дому президента. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Банковой во время стычек нацкорпуса с полицией не обошлось без пострадавших. Среди потерпевших – семь правоохранителей и один военнослужащий, который получил ранение руки.

Реклама

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире "Украина24".

Участники акции протеста отказались проходить поверхностный осмотр на предмет заноса на территорию ОП запрещенных опасных вещей.

"Произошли столкновения. Представители нацкорпуса бросали в стражей порядка шины. Те в ответ применяли слезоточивый газ", - говорит он.

Реклама

Среди пострадавших полицейских семь правоохранителей, один военнослужащий имеет ранение руки. Характер травм разный – все от дымовых шашек и камней.

Что происходит сейчас?

Представители нацкорпуса отправились к дому Президента Зеленского. У Офиса президента дежурят правоохранители.

Ранее мы писали, что: