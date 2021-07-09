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Суперкар за 600 тысяч евро на штрафплощадку: в Киеве таможенники изъяли Lamborghini (фото)

9 июля 2021 19:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На гражданина Израиля наложен штраф из-за нарушение таможенного законодательства в размере 170 тысяч гривен

На снимке - Lamborghini Aventador. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке - Lamborghini Aventador. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевские таможенники задержали элитного "нелегала" – Lamborghini Aventador за 600 тыс. евро. Во время проверки установили, что транспортное средство ввезено в Украину через одну из таможен на украинском-польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза на срок до одного года еще в феврале 2020 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

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"Автомобиль по окончании срока вывезен за пределы Украины не был, и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец к таможне не обращался", – пишут в сообщении.

Конфискованный автомобиль. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Facebook

Конфискованный автомобиль. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Facebook

Таким образом, мужчина нарушил таможенное законодательство, поскольку его завез на территорию Украины.

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Как суперкар выглядит внутри. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Facebook

Как суперкар выглядит внутри. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Facebook

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Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины, автомобиль временно изъят, а материалы дела таможня направила в суд.

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Отметим, на днях по этому делу судом вынесено решение, согласно которому на гражданина Израиля наложен штраф в размере 170 тысяч гривен.

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Ранее мы писали, что после того, как президент Владимир Зеленский объявил о масштабных увольнениях украинских таможенников, стало известно о сокращении 125 сотрудников ведомства.

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