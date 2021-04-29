Требовал от пенсионера взятку. Полиция задержала директора дома престарелых

Киевская полиция задержала чиновника, который требовал взятку у пожилого мужчины за проживание в доме престарелых

Киевские правоохранители задержали директора дома престарелых, который требовал от пенсионера пять тысяч долларов за проживание в заведении.

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За вознаграждение чиновник обещал пожилому мужчине не только полный пансион, но и беспрепятственное прохождение соответствующей комиссии. Когда задерживали – пытался избавиться денег. Сейчас в госучреждении продолжаются обыски.

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Ранее сообщалось, что в Сумской области задержали заместителя директора Института НААН. Его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя 10 тысяч гривен ежемесячно.

Эта сумма была своего рода арендной платой за помещение, которое находится в управлении Института Национальной академии аграрных наук Украины.