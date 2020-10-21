"У нас был шок". Дочку ведущей Алены Лоран пытались похитить

Сегодня в Киево-Святошинском районе Киевской области была похищена ради выкупа, но затем успешно возвращена родителям шестилетняя дочь блогера и ведущей Алены Лоран.

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Блогер рассказала о том, что она с семьей пережила, в своем Instagram.

По словам Лоран, все будут шокированы, когда узнают подробности похищения, но пока она не может их разглашать – пообещала рассказать позже.

"Этот день я предпочла бы забыть навсегда. Я не могу ничего написать или рассказать. Смогу, надеюсь, в ближайшие два дня. У нас был шок. Когда я смогу обнародовать, вы будете в шоке не менее. Если в горячих новостях это не появится ранее. Берегите деток, догадок не стройте, ошибетесь", – написала она.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов – за возвращение ребенка они требовали выкуп в размере 200 000 долларов. Полиция задержала похитителей во время передачи части денег – 150 000 долларов, а ребенка вернули родителям.

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Мы также сообщали, что в Борисполе Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке, воспользовавшись моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал.

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