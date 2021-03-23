Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

У пассажира киевской подземки остановилось сердце: его спас полицейский

23 марта, 14:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

ЧП произошло на станции метро "Дворец спорта"

В Киеве полицейский спас жизнь пассажиру подземки, у которого случился сердечный приступ.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

ЧП произошло на станции метро "Дворец спорта". На платформе пассажиру стало плохо. Мужчина был на перроне в бессознательном состоянии.

"Я заметил, что лицо у пассажира бледно-синего цвета, а также замедленное дыхание и слабое сердцебиение. Следовательно, взяв стационарный дефибриллятор начал сердечно-легочную реанимацию, которую продолжал около 20 минут, пока человек не пришел в себя. Далее на станцию ​​прибыли медики и госпитализировали больного в больницу", – рассказал полицейский управления столичной полиции в метрополитене Александр Рашевский.

Реклама

Врачи подтвердили, что мужчине вовремя оказали первую домедицинскую помощь.

В тренде
Большая мойка на Банковой: исполнителей еще выбирают, но работы уже начались (фото, видео)

Именно правильность его действий спасла жизнь пассажира. Сейчас мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Реклама

Ранее мы писали, что в Киеве произошло ДТП при участии автомобиля такси. Прямо за рулем у водителя, перевозившего в легковушке пассажира, случился инсульт.

Напомним, что в Киеве у водителя за рулем случился инфаркт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро сердце плохо полицейский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)
Подожгли Банковую – итоги жесткой акции сторонников Стерненко под ОПУ (фото, видео)Происшествия
В Киеве женщина упала с 35-го этажа: тело пробило крышу пристройки дома
В Киеве женщина упала с 35-го этажа: тело пробило крышу пристройки домаПроисшествия
В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)
В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)Происшествия
В Боярке прогремел взрыв: пострадали пять домов и машины (обновлено)
В Боярке прогремел взрыв: пострадали пять домов и машины (обновлено)Происшествия
В Киеве столкнулись два авто: на месте образовалась пробка (фото, видео)
В Киеве столкнулись два авто: на месте образовалась пробка (фото, видео)Происшествия
"Киеву нанесен урон, и это плохо": историки о погроме на БанковойПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять