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Убил свою мать и выбросился из окна: в Киеве сообщили о подозрении мужчине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 января, 14:05
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Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы
В Киеве мужчина разбил об голову матери гитару и стул
В Киеве мужчина разбил об голову матери гитару и стул / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сын нанес матери многочисленные удары по голове из-за того, что женщина не дала ему деньги на личные нужды. Когда злоумышленник понял, что мать мертва, выпрыгнул из окна квартиры. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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На улице Академика Королева мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Потерпевшего медики госпитализировали. А в квартире на пятом этаже, откуда выпрыгнул парень, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

"Сын требовал накануне деньги на личные нужды. Получив отказ, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом, обломки которых мы изъяли в качестве вещественных доказательств. Поняв, что 65-летняя мать мертвая, сын выпрыгнул из окна многоэтажки. Киевлянина, 1995 года, мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.

Трагедия произошла на улице Академика Королева
Трагедия произошла на улице Академика Королева / Фото: Нацполиция

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Что ему грозит

Начато уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

"Пока подозреваемый находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное. Впоследствии будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить вменяемость или невменяемость фигуранта. Досудебное расследование продолжается", – добавил полковник полиции.

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