Убийство на Оболони. В Киеве разыскивают опасных преступников (фоторобот)

Потерпевшая – 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработку

Двоих преступников ищут в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разыскивают мужчин, которые подозреваются в убийстве женщины на столичной Оболони. Прохожие обнаружили на улице потерпевшую с травмой головы.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

На улице Приречной местные жители нашли тело женщины без признаков жизни.

"Мы установили личность потерпевшей, это – 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина жила в палатке вблизи водоема, где прохожий и обнаружил ее с травмой головы и без признаков жизни", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Приметы

По показаниям свидетелей составили фоторобот одного из мужчин, который может быть причастен к данному преступлению:

на вид ему 60-65 лет,

рост примерно 175-180 см,

худощавого телосложения (изображен на фото),

смуглый, глаза светлого цвета, имеет седые волосы и седую бороду, из явных особых примет – на верхней челюсти имеет только несколько коренных зубов.

Реклама

Фоторобот преступника. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

Ориентирование по другому злоумышленнику:

возраст 25-35 лет, рост примерно 175-180 см,

спортивного телосложения,

короткая прическа, волосы темного цвета, лицо круглое.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция Киева обращается к гражданам, кто обладает какой-либо информацией, звонить по телефонам: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 или 102.

Ранее мы писали: