Убийство пятилетнего Кирилла в Переяславе: суд оставил фигуранта в СИЗО

Один из фигурантов еще как минимум два месяца проведет под стражей

Суд продлил на два месяца содержание под стражей одного из фигурантов убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Киевской области.

Реклама

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Имя подсудимого она не упоминает, однако, вероятнее всего, речь идет о бывшем полицейском Иване Приходько, который единственный из всех фигурантов оставался под стражей.

Читайте также: Убийство ребенка в Переяславе: новые подробности расследования

Судья принял решение продлить его меру пресечения до 16 февраля 2021 года, несмотря на то, что на прошлой неделе он попал в больницу с COVID-19.

Реклама

"Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром в понедельник оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствование в доступе в палату", – пишет Венедиктова.

По словам генпрокурора, подсудимого доставили в суд под конвоем, причем он пытался оказать сопротивление и отказывался добровольно перемещаться.

В тренде Киевлянка хочет запретить громкий ремонт на карантине: петиция на сайте КГГА

Однако врач не сумел обнаружить у Приходько показаний, которые бы могли помешать ему принять участие в судебном заседании. У него были лишь немного повышены температура и давление.

Вдобавок к этому при попытке завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноз, а ходатайство прокурора о проведении принудительной повторного теста на коронавирус было отклонено.

Кроме того, во время судебного разбирательства 15 декабря ухудшилось состояние здоровья представителя сына другого фигуранта Владимира Петровца. В связи с этим суд отложил заседание на последний день действия меры пресечения – 16 декабря.

Реклама

"Несмотря на все перипетии, обвиняемый остался под стражей. Сейчас он находится в спецпалате больницы, а после выписки – вернется в следственный изолятор", – резюмирует Венедиктова.

Напомним, Кирилл Тлявов из Переяслава умер 3 июня 2019 года после того, как несколькими днями ранее он был ранен из огнестрельного оружия, играя на детской площадке рядом с домом. После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. По версии следствия, один из них попал в мальчика, стреляя по металлическим банкам.

Однако в мае этого года Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей вышли из СИЗО.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама