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Ударила ножом: в Киеве на четырехлетнего мальчика напала пьяная мать (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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15 января, 15:37
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Женщина приехала в столицу вместе с четырехлетним сыном, чтобы разыскать своего мужа, который не платит алименты
В столице у матери могут отобрать ребенка
В столице у матери могут отобрать ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пьяная женщина ножом ранила сына. Патрульные вовремя остановили ее и вызвали врачей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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В полицию обратилась женщина и рассказала, что она приехала в столицу вместе с четырехлетним сыном, чтобы разыскать своего мужа, не платящего алименты.

"При этом отметила, что не знает, где оставить ребенка. По вызову немедленно выехали ювенальные инспекторы. Прибыв на Привокзальную площадь, полицейские не нашли женщину с ребенком, однако установили мужчину, который на момент звонка в полицию находился рядом с ним. Правоохранители немедленно выехали к нему домой", – говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали медики
Мальчика госпитализировали медики / Фото: Нацполиция

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В доме увидели пьяную женщину с ножом в руках, а рядом – мальчика, одежда которого была в крови.

У матери могут теперь отобрать ребенка
У матери могут теперь отобрать ребенка / Фото: Нацполиция

"По предварительному заключению медиков, у ребенка непроницаемое ранение спины", – добавляют в полиции.

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На уроженку Житомирскоц области, 1980 года, составили акт об изъятии ребенка. Продолжается досудебное расследование.

Во Львовской области мужчина жестоко убил беременную жену

Во Львовской области в одном из сел Самборского района 10 декабря произошла трагедия. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом, нанеся смертельные ранения, после чего пытался перерезать себе горло.

10-летняя девочка сбежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они в свою очередь сообщили о происшествии полицейским.

Когда полицейские приехали на место происшествия, то обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний мужчина с раной в области шеи был госпитализирован.

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