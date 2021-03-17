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Украли с карт 1,5 миллиона: в Киеве будут судить банду скиммеров (фото)

17 марта, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Участники группы изготавливали дубликаты банковских карточек

В Киеве будут судить организованную преступную группу за нанесение банку более 1,5 миллиона гривен убытков.

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Об этом сообщает Киберполиция Киева в Facebook.

Участники группы с помощью скимминговых устройств изготавливали дубликаты банковских карт, из которых в дальнейшем снимали наличные.

"Эти устройства фигуранты устанавливали в шатер картоприемника банкоматов. Вместе с тем – устанавливали миникамеры, направленные на пин-клавиатуру, которые записывали введенную информацию", – говорится в сообщении.

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В дальнейшем участники группы изготавливали дубликаты карточек, из которых провели около четырех тысяч операций обналичивания. Таким образом государственному банку было нанесено более 1,5 миллиона гривен убытков.

В сентябре 2020 года преступную группу разоблачили. Правоохранители завершили досудебное расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Ранее мы писали подробно в материале – "Анонимность в сети – это иллюзия": может ли Киберполиция добывать ваши данные".

Также напомним, что сейчас в Украине полным ходом идет разработка нового закона о медиа. Он среди прочего предполагает регулирование виртуального пространства.

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Киев убытки полиция организаторы киберполиция

Источник: Сегодня

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