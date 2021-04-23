Умер бывший президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Умер экс-президент Киево-Могилянской академии, профессор и ученый Андрей Мелешевич.

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Об этом сообщает Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в Facebook.

"Невосполнимая потеря для Могилянской сообщества. Андрей Мелешевич, президент Киево-Могилянской академии (2014-2019), декан факультета правовых наук НаУКМА (2005-2014), до последнего работал профессором кафедры общетеоретического правоведения и публичного права. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича", – пишут в сообщении.

Фото: vm.ukma.edu.ua

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У себя в Facebook профессор писал, что второй раз за три месяца заболел коронавирусом.

Отметим, что Андрей Мелешевич был третим президентом Киево-Могилянской академии. Он руководил университетом с 2014 по 2019 год и в 2020 баллотировался на следующий срок. Родился он в 1962 году. Получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США.

Ранее мы писали, что в библиотеке Киево-Могилянской академии нашли уникальный предмет.

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