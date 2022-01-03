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В Киеве мужчина порыбачил на тонком льду – его пришлось спасать

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 января, 12:34
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Рыбак оказался на льдине и отрезан от берега на расстоянии 300 метров
В столице рыбалка могла закончится трагедией
В столице рыбалка могла закончится трагедией / Фото: Коллаж: Сегодня

3 января мужчину унесло на льдине в Оболонском районе Киева. Инцидент случился на реке Днепр, в заливе Собачье устье.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebоok.

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ЧП произошло по адресу: Приречная, 37.

"На место происшествия отправилось водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию было установлено, что рыбак оказался на льдине отрезан от берега на расстоянии 300 м. Спасатели вывели мужчину безопасным путем к берегу", – говорится в сообщении.

Что делать, если вы провалились под лед?

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • громко позовите на помощь;
  • широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;
  • старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
  • выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;
  • выбравшись из проруби, отползите от нее на безопасное расстояние, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;
  • необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрую и снова наденьте. Для согревания делайте любые физические упражнения.

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