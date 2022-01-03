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У Києві чоловік порибалив на тонкому льоду – його довелося рятувати

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 січня, 12:34
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Рибалка опинився на крижині і відрізаний від берега на відстані 300 метрів
У столиці рибалка могла закінчитися трагедією
У столиці рибалка могла закінчитися трагедією / Фото: Колаж: Сьогодні

3 січня чоловіка віднесло на крижині в Оболонському районі Києва. Інцидент трапився на річці Дніпро, у затоці Собаче гирло.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebоok.

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НП сталося за адресою: Прирічна, 37

"На місце події вирушило водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю, було встановлено, що рибалка опинився на крижині відрізаний від берега на відстані 300 м. Рятувальники вивели чоловіка безпечним шляхом до берега", – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо ви провалилися під кригу?

  • зберігайте спокій, не панікуйте;
  • голосно покличте на допомогу;
  • широко розкиньте руки на краї пролому та утримуйтесь від занурення у воду з головою;
  • намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам утриматись або вибратися на поверхню;
  • вибирайтеся на лід без різких рухів, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягаючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду;
  • вибравшись із ополонки, відповзіть від неї на безпечну відстань, а потім повзіть у той бік, звідки прийшли, адже там міцність льоду вже перевірена. У жодному разі не можна швидко бігти до берега, навіть якщо вам цього дуже хочеться;
  • необхідно переодягтися. Якщо сухого одягу під руками немає, викрутіть мокрий і знову надіньте. Для зігрівання виконуйте будь-які фізичні вправи.

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