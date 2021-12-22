В Киеве собака с хозяином провалились под лед: чем закончилась история (видео)

Хозяин решил спасти собаку своими силами, но также оказался в воде

В Киеве спасли собаку / Фото: Коллаж: Сегодня

На Русановском канале в Киеве спасли собаку с хозяином, которые провалились под лед.

Об этом сообщил Telegram-канал "R&B News. Березняки и Русановка".

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"Спасибо всем кто помог мне в спасении меня и моей собаки Jerry Lee на Русановском канале на льду. 22.12.2021. (Собака вырвалась с поводком и побежала за утками по льду-провалилась, я за собакой в воду, собаку вытащил, потом вытащили меня) спасибо небезразличным", – написал хозяин собаки.

Кроме этого, в соцсетях появилось видео спасения.

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В Черновцах спасли застрявшего на балконе пса

Инцидент случился сегодня, 22 декабря. Пес запихнул голову в металлическое ограждение на балконе многоквартирного дома и не мог освободиться самостоятельно. Не смогли помочь животному и его владельцы.

Спасатели разогнули железные прутья ограждения и выпустили пса. Животное вело себя спокойно. Когда его освободили, он сразу побежал в дом и устроился на свое любимое место.

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