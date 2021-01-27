В эко-парке под Киевом на семью напало стадо бизонов

В эко-парке "Медвин" в Киевской области стадо бизонов и зубров напало на семью.
Об этом сообщают Факты ICTV.
На территории эко-парка проводят экскурсии на авто и квадроциклах, а посетителям предлагают посмотреть и покормить верблюдов, лошадей, буйволов, бизонов, оленей и зубров.
Предприниматель Юрий Цвиркун поехал с четырьмя детьми в парк отдохнуть. По его словам, когда семья кормила в поле животных произошло ЧП. Вернувшись к авто, они увидели, что стадо бизонов и зубр его окружили. Животные испортили автомобиль и не давали людям покинуть место.
Стоит отметить, что впоследствии пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на эко-парк.
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Напомним, ранее в элитном микрорайоне Киева ввели карантин из-за бешенства.
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