Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве 13-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажки

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 октября, 20:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что заставило девушку пойти на такой шаг — будут выяснять правоохранители
Перед самоубийством девушка попрощалась с родными/Коллаж: Сегодня
Перед самоубийством девушка попрощалась с родными/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где 8-летний мальчик сорвался с 21-го этажа, 13-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Реклама

Детали трагедии

Инцидент произошел в Соломенском районе в здании по адресу улица Новгородская, 3, где подросток жила с матерью. Вероятно, девочка самостоятельно покончила с собой, выпрыгнув из общего балкона на 10-м этаже. После этого ее тело некоторое время лежало прямо перед входной дверью подъезда, накрытое одеялом. Известно, что перед самоубийством девушка успела попрощаться с родными и друзьями.

Самые частые причины самоубийств среди подростков

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять