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В Киеве девочка выпала из окна многоэтажки

15 февраля, 20:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Трагедия случилась в Дарницком районе

В Киеве девочка упала с балкона многоэтажки в Дарницком районе.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Несовершеннолетняя погибла на месте. Это произошло на улице Княжий Затон.

"13-летняя девочка, местная жительница, упала с балкона 14-го этажа. Событие должным образом зарегистрировано в Дарницком управлении полиции", – говорится в сообщении.

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Полиция устанавливает все обстоятельства.

Напомним, в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа.

Кроме того, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

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Киев полиция многоэтажка дарницкий район

Источник: Сегодня

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