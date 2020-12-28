В Киеве двое мужчин месяц жили с трупом друга (фото)

В Киеве на Щусева 12/21 двое мужчин около месяца жили с трупом друга.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Когда умер второй, через четыре дня родственница обратилась в полицию с просьбой проверить квартиру.
На месте работала оперативная группа. По предварительным данным, второй мужчина скончался от отравления некачественным алкоголем.
Отмечается, что признаков насильственной смерти на обоих телах нет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на автобусной остановке обнаружили труп мужчины. В полиции рассказали, что гражданину стало плохо. Свидетели вызвали на место скорую помощь. Увы, до приезда медиков мужчина умер. Медики уже констатировали смерть.
Также напомним, в Днепре в квартире нашли тела трех парней. Соседи сообщили полицейским о трупном запахе. Во время поверхностного осмотра копы не обнаружили следов насильственной смерти.
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