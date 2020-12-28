В Киеве двое мужчин месяц жили с трупом друга (фото)

В Киеве на Щусева 12/21 двое мужчин около месяца жили с трупом друга.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Когда умер второй, через четыре дня родственница обратилась в полицию с просьбой проверить квартиру.

На месте работала оперативная группа. По предварительным данным, второй мужчина скончался от отравления некачественным алкоголем.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на обоих телах нет.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали, что в Киеве на автобусной остановке обнаружили труп мужчины. В полиции рассказали, что гражданину стало плохо. Свидетели вызвали на место скорую помощь. Увы, до приезда медиков мужчина умер. Медики уже констатировали смерть.

Также напомним, в Днепре в квартире нашли тела трех парней. Соседи сообщили полицейским о трупном запахе. Во время поверхностного осмотра копы не обнаружили следов насильственной смерти.

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