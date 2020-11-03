В Киеве обнаружили труп мужчины (фото)

В Днепровском районе Киева 3 ноября обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщают паблики в соцсетях.
Так, труп мужчины обнаружили на автобусной остановке.
"Возле рынка "Юность" умер мужчина", – пишут в сообщении.
Стоит отметить, что произошло пока неизвестно.
На месте уже работает полиция, они опрашивают свидетелей.
Информация обновляется.
Напомним, в Киеве раскрыли убийство пенсионера, голову которого нашли в заливе. В феврале этого года в заливе Собачье Устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри.
Ранее мы писали о том, что жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужаради наследства. В последний момент киллер все рассказал представителям футболиста.
Смотрите видео – мужчина убил пенсионерку:
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