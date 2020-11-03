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В Киеве обнаружили труп мужчины (фото)

3 ноября, 11:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работает полиция

В Днепровском районе Киева 3 ноября обнаружили труп мужчины.

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Об этом сообщают паблики в соцсетях.

Так, труп мужчины обнаружили на автобусной остановке.

"Возле рынка "Юность" умер мужчина", – пишут в сообщении.

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Стоит отметить, что произошло пока неизвестно.

На месте уже работает полиция, они опрашивают свидетелей.

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Информация обновляется.

Напомним, в Киеве раскрыли убийство пенсионера, голову которого нашли в заливе. В феврале этого года в заливе Собачье Устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри.

Ранее мы писали о том, что жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужаради наследства. В последний момент киллер все рассказал представителям футболиста.

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Смотрите видео – мужчина убил пенсионерку:

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Киев труп полиция мужчина

Источник: Сегодня

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