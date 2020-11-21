Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве машина "сбежала" от хозяина и устроила ДТП

21 ноября, 18:39

Ольга Литвин Ольга Литвин

Пока водитель искал похитителей, автомобиль спровоцировал ДТП

В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто. А оказалось, что автомобиль, не пребывая на стояночном тормозе, уехал с парковки и спровоцировал ДТП.

Реклама

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Этот курьезный случай произошел на проспекте Науки. Владелец оставил автомобиль Ford возле магазина и отошел по делам. Когда вернулся, не обнаружил машину на месте парковки. Мужчина забил тревогу и вызвал полицию "из-за завладения транспорта злоумышленниками".

Читайте также: Стали известны подробности тройного ДТП под Киевом

Реклама

Тем временем патрульные получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль только что стал причиной ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo.

В тренде
На "Вокзальной" появится второй выход и велопарковка

Как выяснилось, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП.

Напомним, на столичном Печерске произошло необычное ЧП. Многотонный "КамАЗ" провалился под землю.

Кроме того, сегодня, 21 ноября, в Киеве в Академгородке взорвалась маршрутка. От транспорта почти ничего не осталось.

Видео: Киев оперативный

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП курьез владелец похищение авто
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)
Смертельное ДТП в Киеве: такси вылетело на тротуар с людьми (фото, видео)Происшествия
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под КиевомПроисшествия
В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дороге
В Сети появился момент смертельного ДТП на Кольцевой дорогеПроисшествия
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)Украина
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)
Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)Происшествия
Смертельное ДТП в Киеве: Геращенко обратился к депутатам с просьбой
Смертельное ДТП в Киеве: Геращенко обратился к депутатам с просьбойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять