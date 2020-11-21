В Киеве машина "сбежала" от хозяина и устроила ДТП

В Киеве мужчина сообщил в полицию о похищении авто. А оказалось, что автомобиль, не пребывая на стояночном тормозе, уехал с парковки и спровоцировал ДТП.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Этот курьезный случай произошел на проспекте Науки. Владелец оставил автомобиль Ford возле магазина и отошел по делам. Когда вернулся, не обнаружил машину на месте парковки. Мужчина забил тревогу и вызвал полицию "из-за завладения транспорта злоумышленниками".

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Тем временем патрульные получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль только что стал причиной ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo.

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Как выяснилось, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате Ford отправился в самостоятельное путешествие проспектом и попал в ДТП.

Напомним, на столичном Печерске произошло необычное ЧП. Многотонный "КамАЗ" провалился под землю.

Кроме того, сегодня, 21 ноября, в Киеве в Академгородке взорвалась маршрутка. От транспорта почти ничего не осталось.

Видео: Киев оперативный

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