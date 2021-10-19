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В Киеве горела многоэтажка, из дома выносили пострадавших (видео, обновлено)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
19 октября, 16:40
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На месте работали спасатели, известно, что в результате пожара есть пострадавшие
В Киеве горит многоэтажка.
В Киеве горит многоэтажка. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели из дома выносили пострадавших, их количество пока неизвестно.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Пожар начался в Бортничах в Дарницком районе Киева по адресу улица Харченко, 21. Загорелась квартира на 3 этаже жилого дома.

"Спасатели на месте, приступили к ликвидации огня. Жильцы дома эвакуированы. Из здания выносят пострадавших людей", – пишет dtp.kiev.ua.

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Погибших нет

Как сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева, пожар в жилом доме в Бортничах ликвидировали. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома.

"Пожар уже ликвидирован. Информации о погибших нет. Сейчас выясняем детали ЧП. Причины возгорания будут выяснять правоохранители", – сказали в ГСЧС.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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