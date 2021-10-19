В Киеве горела многоэтажка, из дома выносили пострадавших (видео, обновлено)

В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели из дома выносили пострадавших, их количество пока неизвестно.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Пожар начался в Бортничах в Дарницком районе Киева по адресу улица Харченко, 21. Загорелась квартира на 3 этаже жилого дома.
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"Спасатели на месте, приступили к ликвидации огня. Жильцы дома эвакуированы. Из здания выносят пострадавших людей", – пишет dtp.kiev.ua.
Погибших нет
Как сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева, пожар в жилом доме в Бортничах ликвидировали. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома.
"Пожар уже ликвидирован. Информации о погибших нет. Сейчас выясняем детали ЧП. Причины возгорания будут выяснять правоохранители", – сказали в ГСЧС.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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