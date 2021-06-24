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В Киеве горит пятиэтажка на Липинского: движение перекрыто (видео)

24 июня 2021 14:48

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Была проведена эвакуация жителей из здания – информации о погибших пока нет

Пожарные машины на месте происшествия. Фото: пресс-служба Патрульной полиции/Telegram

Пожарные машины на месте происшествия. Фото: пресс-служба Патрульной полиции/Telegram

В Киеве 24 июня произошел пожар в Шевченковском районе. Как сообщает корреспондент "Сегодня", загорелась мансарда в пятиэтажном доме на улице Липинского.

"Возгорание возникло в помещении мансарды на площади около 120 квадратных метров. Была проведена эвакуация жителей. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

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Пожар тушат при помощи 8 единиц техники, задействованы 32 спасателя. Пожарным пока удалось локализировать пламя.

На время тушения пожара движение транспорта по этой улице перекрыли сотрудники полиции.

Напомним, на Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород".

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Кроме того, в Киеве 31 мая произошел взрыв в доме в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.

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