В Киеве идут бои – что делать жителям столицы прямо сейчас

На улицах Киева ведутся активные боевые действия, сообщает Киевская государственная городская администрация. Власти убедительно просят жителей столицы сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.
Что нужно делать прямо сейчас:
- Если вы в укрытии – не покидайте его.
- Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
- Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
- Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.
Карта укрытий Киева доступна по ссылке
Бой на Берестейской
В столице продолжаются бои – у метро "Берестейская" прогремел мощный взрыв. По сообщениям СМИ, рухнул Берестейский мост. Позже появилась информация, что наши военные отбили воинскую часть на Берестейской.
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Бои в Киеве
Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.