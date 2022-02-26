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В Киеве идут бои – что делать жителям столицы прямо сейчас

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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26 февраля, 04:41
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КГГА убедительно просит не покидать укрытий
В Киеве противник обстрелял воинскую часть. Коллаж "Сегодня"
В Киеве противник обстрелял воинскую часть. Коллаж "Сегодня"

На улицах Киева ведутся активные боевые действия, сообщает Киевская государственная городская администрация. Власти убедительно просят жителей столицы сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.

Что нужно делать прямо сейчас:

  • Если вы в укрытии – не покидайте его.
  • Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
  • Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
  • Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карта укрытий Киева доступна по ссылке

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Бой на Берестейской

В столице продолжаются бои – у метро "Берестейская" прогремел мощный взрыв. По сообщениям СМИ, рухнул Берестейский мост. Позже появилась информация, что наши военные отбили воинскую часть на Берестейской.

Бои в Киеве

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.

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