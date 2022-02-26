В Киеве идут бои – что делать жителям столицы прямо сейчас

КГГА убедительно просит не покидать укрытий

В Киеве противник обстрелял воинскую часть. Коллаж "Сегодня"

На улицах Киева ведутся активные боевые действия, сообщает Киевская государственная городская администрация. Власти убедительно просят жителей столицы сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.

Что нужно делать прямо сейчас:

Если вы в укрытии – не покидайте его.

– не покидайте его. Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.

– не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне. Прикройтесь чем-нибудь , что помешает ранению от осколков и пуль.

, что помешает ранению от осколков и пуль. Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карта укрытий Киева доступна по ссылке

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Бой на Берестейской

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