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В Киеве произошла опасная утечка газа из фуры (видео)

11 июня 2021 15:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

/ Фото: Сегодня

В Киеве на улице Саперно-Слободской, перед путепроводом по направлению к Демеевской площади, произошла утечка газа из цистерны фуры. Она остановилась, а на место выехали экстренные службы города.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Из-за утечки газа из цистерны перекрыто движение транспорта за Южным мостом в сторону центра города. На месте дежурят сотрудники полиции и отправляют автомобили в объезд.

"Сотрудники полиции перекрыли проезд для автотранспорта на месте работают сотрудники ГСЧС и газовщики", - сообщили нам в патрульной полиции Киева.

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Киевляне недоумевают, зачем разрешать автомобилям с опасными грузами ездить по городу днем, если это можно делать ночью.

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По словам очевидцев, авария произошла из грузовиком компании Glusco. Вероятно, из фуры вытек газ пропан

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