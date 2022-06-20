В Киеве массовые отравления шаурмой: какие районы в опасности

В больнице оказалось два десятка человек

На Левом берегу продавали испорченную шаурму / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве несколько человек отравились шаурмой и попали в больницу. Обнаружены три точки продажи некачественного продукта, в больнице оказались 19 человек. Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

В Деснянский ГО ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ" поступило два экстренных сообщения о гастроэнтероколите. Люди заболели 19 июня. В тот же день обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Реклама

Оказалось, что случаи связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в павильонах по адресу Ахматовой, 44 и Урловская, 11 в Дарницком районе.

Также стало известно, что с 16 по 20 июня поступило 20 экстренных сообщений, в т.ч. 3 среди детей до 17 лет, по поводу заболевания кишечной группой инфекций, связанных с употреблением шаурмы из третьей точки — на проспекте Бажана, 3. Среди больных госпитализированы 19 человек, один ребенок — отказ.

Все больные бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. В 12 случаях выделен возбудитель сальмонеллеза, материал остальных пациентов находится в работе.

Реклама

При проведении эпидрасследования работник павильона по продаже шаурмы не допустил специалистов на объект и скрылся в неизвестном направлении.

Начато эпидемиологическое расследование. Соответствующая информация была направлена заместителю председателя Киевской городской государственной администрации, в Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета и Главного управления Госпродслужбы в Киеве.

Специалисты ЦКПКХ Минздрава предупреждают, что стихийное и бесконтрольное расположение объектов общественного питания несет угрозу жизни и здоровью жителей, гостей столицы, особенно в условиях военного положения во время полномасштабного вторжения РФ.

Реклама

Опасность уличной еды

Ранее ведущие утреннего шоу на канале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, в чем опасность любимого фастфуда украинцев – шаурмы, жареных пирожков и сосисок в тесте, и что, кроме мяса, можно найти в таких вкусностях. Диетологи не советуют покупать уличную еду в жаркую погоду, поскольку есть большой риск, что она будет испорчена.

Сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить вкусную и, что важно, безопасную шаурму у себя дома.