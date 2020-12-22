В Киеве Mini Cooper перевернулся после столкновения (видео)

В центре Киева 22 декабря произошла авария – столкнулось два авто.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

ЧП произошло около станции метро "Тараса Шевченко".

"В результате столкновения автомобилей Toyota и Mini последняя оказалась на крыше", – говорится в сообщении.

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На месте работают патрульные, информации о пострадавших пока нет.

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Напомним, сегодня в Киеве на Кольцевой дороге произошло серьезное ДТП – маршрутка столкнулась с грузовиком.

Также сообщалось, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.

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