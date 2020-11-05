В Киеве "минировали" станцию метро "Льва Толстого"

В столице 5 ноября станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о "минировании".

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, на место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Информация обновляется.

В тренде Центр Киева сковал митинг: полиция усилила меры безопасности

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Ранее мы писали, что в Киеве "минировали" Центральный ж/д вокзал.Движение поездов решили не останавливать – они курсировали по графику, а посадку пассажиров вели через прилегающие территории.

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Смотрите видео – как задержали минера на мосту "Метро" в столице:

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