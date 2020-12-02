На место выехала следственно-оперативная группа и кинологи

В Киеве "минировали" здание Верховной рады Украины.

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Как рассказали нам в полиции Печерского района на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа и кинологи.

"К счастью информация про минирования не подтвердилась. Никаких взрывоопасных предметов в здании парламента не выявлено", – сообщили нам в полиции Печерского района.

Там добавляют, что в случае сообщения о минировании в помещении Верховной Рады проверку проводят сотрудники управления государственной охраны, а полиция проверяет прилегающую к зданию территорию.

Напомним, в Киевской области поймали мужчину, который сообщил о "минировании" одного из местных государственных учреждений. Житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание, если полицейские не найдут его возлюбленную.

Ранее мы писали, что рада приняла ряд законов, среди них "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" (принят за основу).

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