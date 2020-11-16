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В Киеве "минировали" здания Киевсовета и КГГА

16 ноября, 16:35

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Анонимное письмо прислали на электронную почту

В полицию поступило сообщение о минировании здания Киевсовета и КГГА на улице Крещатик, 36. Возле здания дежурит автомобиль скорой и пожарных.

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания КГГА", – сообщили сайту "Сегодня" в мэрии.

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Будет ли проводиться эвакуация сотрудников мэрии, решение должна принять полиция. В полиции подтвердили, что поступило сообщение о минировании КГГА, анонимное письмо прислали на электронную почту.

В полиции так же сообщили, что поступило сообщение о минировании здания Верховной рады.

"Проводиться проверка. Пока у нас нет информации об эвакуации сотрудников Верховной рады",- сообщили в полиции Печерского района.

Ранее мы писали, что в Киеве "заминировали" ЦУМ, около тысячи человек эвакуировали.

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Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.

А в столице мужчина пытался взорвать мост метро, смотрите видео с его задержания:

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Киев КГГА киевская мэрия минировали

Источник: Сегодня

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