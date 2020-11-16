В Киеве "минировали" здания Киевсовета и КГГА

В полицию поступило сообщение о минировании здания Киевсовета и КГГА на улице Крещатик, 36. Возле здания дежурит автомобиль скорой и пожарных.
"Поступило анонимное сообщение о минировании здания КГГА", – сообщили сайту "Сегодня" в мэрии.
Будет ли проводиться эвакуация сотрудников мэрии, решение должна принять полиция. В полиции подтвердили, что поступило сообщение о минировании КГГА, анонимное письмо прислали на электронную почту.
В полиции так же сообщили, что поступило сообщение о минировании здания Верховной рады.
"Проводиться проверка. Пока у нас нет информации об эвакуации сотрудников Верховной рады",- сообщили в полиции Печерского района.
Ранее мы писали, что в Киеве "заминировали" ЦУМ, около тысячи человек эвакуировали.
Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.
А в столице мужчина пытался взорвать мост метро, смотрите видео с его задержания:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк