Українська
$ 27,86
33,65
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мошенники с помощью фиктивного "обменника" украли у клиента $68 тысяч

27 апреля, 17:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Теперь им грозит до 12 лет тюремного заключения

В Киеве злоумышленники создавали фиктивные пункты обмена валют.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Двое из них занимались организационными вопросами – арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один из фигурантов выполнял роль кассира, а другой – охранника.

"Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный выход и после с сообщниками бежал с места преступления", – говорится в сообщении.

Реклама

Мошенников полицейские задержали во время совершения преступления на улице Шелковичной в Печерском районе столицы, где в фиктивном обменнике подельники украли деньги у киевлянина – 68 400 долларов США.

В тренде
Арестович стал "героем парковки": заблокировал дорогу пожарной машине на 1,5 часа

Мужчин задержали, среди них ранее судимый уроженец Чернигова, 1992 года рождения, 27-летний уроженец Харьковщины, ранее судимый уроженец Ровенской области, 1987 года рождения, и киевлянин, 1987 года рождения.

Реклама

"Правоохранители установили причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений на территории столицы", – добавляют в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в центре Киева мошенники в валютообменнике забрали у мужчины большую сумму денег.

Реклама

Также мы писали, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве – обменял 41 тысячу долларов США на фальшивые гривни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев мошенничество валюта мошенники обменный пункт полиция обменники

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)
Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)Происшествия
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимациюДругие новости
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль: мать погибла, дочь в реанимации (видео)
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль: мать погибла, дочь в реанимации (видео)Происшествия
В Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата
В Киеве подросток зарезал родителей и младшего братаПроисшествия
Казалось, что брата любят больше – почему подросток убил семью в Киеве (обновлено)
Казалось, что брата любят больше – почему подросток убил семью в Киеве (обновлено)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять