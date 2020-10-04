В Киеве мотоциклист стрелял по прохожим и поплатился (видео)

В Киеве мужчина на мотоцикле, проезжая по улице Казимира Малевича, стрелял в направлении прохожих, которые вызвали полицию.

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Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

"По словам очевидцев, мотоциклист, проезжавший мимо, достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место патрульные заметили похожий по описанию мотоцикл на улице Деловой, его водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и пытался скрыться, но столкнулся со служебным автомобилем Toyota – и в результате получил травму ноги.

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Мотоциклист стрелял в прохожих в Киеве

При себе у мотоциклиста обнаружили предмет, похожий на оружие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую.

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Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельств происшествия.

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