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В Киеве мужчина хотел прыгнуть с Паркового моста: спасли чудом (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 22:42
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Полицейские убедили его этого не делать
Мужчина хотел прыгнуть с моста из-за проблем в жизни/Коллаж: "Сегодня"
Мужчина хотел прыгнуть с моста из-за проблем в жизни/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве мужчина хотел прыгнуть с моста. Правоохранители убедили его не совершать самоубийства.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева

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Подробности

Ночью в полицию обратились граждане, сообщившие, что мужчина намерен прыгнуть с Паркового моста. Двое полицейских — Игорь Пальчик и Игорь Кизима — оперативно прибыли по вызову и увидели, что за перилами моста стоит мужчина. На помощь прибыл еще один экипаж – Людмила Цапук и Карен Балаян.

Правоохранители начали разговор с мужчиной. По его словам, он не хотел жить из-за проблем в жизни.

Полицейским удалось убедить мужчину не совершать самоубийства. Он выслушал их и согласился перелезть назад. Патрульные помогли спасенному перебраться через перила и передали врачам для дальнейшей госпитализации.

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Самоубийства в Украине

Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине является довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.

Исследование парасуицидов, проведенное несколькими организациями под контролем ВОЗ, выявило следующее:

  • Средний возраст самоубийц — 19,9 лет;
  • 65% попыток требовали дальнейшей госпитализации;
  • Часто используемые методы включали: повешение (54.5 %), нанесение резаных ран (27.3 %), прыжки с высотных сооружений (9.1 %), передозировка барбитуратами или другими седативными лекарствами (9.1 %).

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