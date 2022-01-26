У Києві чоловік хотів стрибнути з Паркового мосту: врятували дивом (відео)

У Києві чоловік хотів стрибнути з мосту. Правоохоронці переконали його не чинити самогубства.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Деталі
Вночі у поліцію звернулися громадяни, які повідомили, що чоловік має намір стрибнути з Паркового мосту. Двоє поліцейських — Ігор Пальчик та Ігор Кизима — оперативно прибули на виклик та побачили, що за поручнями мосту стоїть чоловік. На допомогу прибув ще один екіпаж — Людмила Цапук та Карен Балаян.
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Правоохоронці почали розмову з чоловіком. За його словами, він не хотів жити через проблеми в житті.
Поліцейським вдалося переконати чоловіка не робити самогубства. Він послухав їх та погодився перелізти назад. Патрульні допомогли врятованому перебратися через поручні та передали його лікарям для подальшої шпиталізації.
Самогубства в Україні
Як пише Wikipedia, самогубства в Україні є досить поширеною причиною передчасної смерті та серйозною соціальною проблемою. Станом на 2016 рік, Україна посідала 14-е місце у світі за кількістю самогубств (9952 випадки за рік). Самогубство — одна з основних причин загибелі солдатів української армії відповідно до даних, що були опубліковані 2012 року.
Дослідження парасуїцидів, проведене кількома організаціями під контролем ВООЗ, виявило наступне:
- Середній вік самогубців — 19,9 років.
- 65% спроб вимагали подальшої госпіталізації.
- Часто використовувані методи включали: повішення (54.5 %), нанесення різаних ран (27.3 %), стрибки з висотних споруд (9.1 %), передозування барбітуратами або іншими седативними ліками (9.1 %).
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