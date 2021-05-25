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В Киеве мужчина хотел выпрыгнуть из окна: спасатели не могли доехать из-за "героев парковки" (видео)

25 мая, 14:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сотрудникам ГСЧС пришлось выбить двери в квартиру, в которой находился мужчина

В столице мужчина хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки. Фото: скрин

В столице мужчина хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки. Фото: скрин

В Киеве, на улице Анны Ахматовой, 25 мая произошло ЧП – мужчина хотел покончить жизнь самоубийством.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Мужчина вылез в окно и, скорее всего, хотел свести счеты жизнью.

"Правоохранители пытались помочь из окна другой квартиры, но не получилось", – говорится в сообщении.

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Видео: Киев Оперативный/Telegram

В Сети отмечают, что спасатели долго не могли подъехать из-за припаркованных машин. Но как только добрались – выбили двери и затянули мужчину обратно в квартиру.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы.

Также во Львове парень выпал из окна многоэтажки.

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