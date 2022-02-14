Открывшему стрельбу в Киеве "гангстеру" вручили подозрение: как накажут

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который стрелял во дворе жилого комплекса. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
"На время досудебного расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За свои действия он может пять лет провести за решеткой", – говорится в сообщении.
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Что произошло
Напомним, что 11 февраля на улице Нижнеключевой на территории жилого комплекса стрелял неизвестный мужчина.
Полицейские установили, что между 41-летним уроженцем Черниговщины и прохожей возникла ссора, в которую вмешались охранники комплекса, из-за чего правонарушитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.
"Наряд правоохранителей немедленно задержал обидчика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи начали досудебное расследование", – добавляют в полиции.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За совершенное мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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