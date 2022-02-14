Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Открывшему стрельбу в Киеве "гангстеру" вручили подозрение: как накажут

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Соломенском районе задержали хулигана с пистолетом
В столице задержали хулигана с оружием
В столице задержали хулигана с оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который стрелял во дворе жилого комплекса. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

"На время досудебного расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За свои действия он может пять лет провести за решеткой", – говорится в сообщении.

Что произошло

Напомним, что 11 февраля на улице Нижнеключевой на территории жилого комплекса стрелял неизвестный мужчина.

Полицейские установили, что между 41-летним уроженцем Черниговщины и прохожей возникла ссора, в которую вмешались охранники комплекса, из-за чего правонарушитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

Реклама

"Наряд правоохранителей немедленно задержал обидчика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи начали досудебное расследование", – добавляют в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За совершенное мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Украина не откажется от НАТО? В МИД объяснили слова Пристайко. Эксклюзив "Сегодня" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Рядом с бездомными. В каких бомбоубежищах придется прятаться киевлянам (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Открывшему стрельбу в Киеве "гангстеру" вручили подозрение: как накажут Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

23 457

заболело за неделю в Киeвe

+31%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять