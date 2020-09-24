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В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шее

24 сентября, 03:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погибшего били кирпичом и душили ремнем

В Киеве в лесопарковой зоне на Лысой горе во время прогулки мужчина с 16-летним сыном обнаружили тело неизвестного. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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По предварительной информации криминалистов, смерть наступила в результате колото-резаных ран ножницами в области шеи, также у погибшего, которому на вид около 40 лет, пробита голова.

Как предполагают, мужчину били по голове кирпичом, душили ремнем, а затем закололи ножницами в шею.

Рядом с телом нашли бутылку с алкогольным напитком и печенье.

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Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего и обстоятельства убийства.

Тело мужчины на Лысой горе

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая пыталась сжечь в лесу на Троещине части тела убитого мужчины.

Мы также сообщали, что в Одесской област в 20-метровой трубе школьной котельной был обнаружен мертвым 17-летний парень.

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Киев убийство тело лысая гора
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