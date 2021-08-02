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У Києві на Печерську таксист напав з ножем на пасажира (фото)

2 серпня 2021 14:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Під час руху у салоні між чоловіками виник конфлікт, який переріс у різанину

Таксист поранив ножем стегна та живіт пасажира / Фото: колаж "Сьогодні"

Таксист поранив ножем стегна та живіт пасажира / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 2 серпня, у Печерському районі Києва затримали водія таксі за підозрою у ножовому пораненні пасажира.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Парковій. Під час руху у салоні між чоловіками виник конфлікт, у ході якого замовник послуги попросив зупинити автомобіль. Чоловіки вийшли на вулиці та продовжили з'ясовувати стосунки. В результаті таксист поранив ножем стегна та живіт пасажира. У салоні на той момент перебувала жінка, яка й повідомила про злочин.

На місце одразу ж прибули медики та правоохоронці. Патрульні опитали заявницю та свідків події і з'ясували, що між пасажиром та водієм виник конфлікт.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва
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Фото: Відділ комунікації поліції Києва

"У результаті чоловік попросив зупинити автівку, аби відмовитися від послуги. Однак інцидент не вичерпався й після того, як пасажир разом із жінкою та товаришем залишив салон. Сварка переросла у штовханину, під час якої один із учасників отримав ножове поранення стегон та живота. Одразу після скоєного водій таксі сів у авто і поїхав у невідомому напрямку", – повідомили в поліції.

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника та затримали його. Ним виявився 35-річний іноземець. У салоні іномарки провели обшук і вилучили складений ніж зі слідами крові – його направили на експертизу.

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Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва
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Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали підозрюваного в нападі на таксиста, який зробив пішоходам зауваження за "прогулянку" по трамвайних рейках.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП – водій однієї зі столичних служб таксі на автомобілі Hyundai збив 3-річного хлопчика.

Крім того, у селі Тарасівка Київської області сталося жорстоке вбивство – 31-річний таксист убив власну тітку.

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